Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Viktoria Zeynep Güneş'e tebrik mesajı
Son Dakika Spor Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan Viktoria Zeynep Güneş'e tebrik mesajı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 200 metre karışıkta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Viktoria Zeynep Güneş'e tebrik mesajı, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 200 metre karışıkta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde eden milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 200 metre karışıkta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı elde eden milli sporcumuz Viktoria Zeynep Güneş'i kutluyorum. Elde ettiği başarıyla bizleri gururlandıran Milli Sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - ANKARA
Mehmet Kasapoğlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mahrez'den Mısır hükümetine tarihi tavır! Kupa töreninde Mısır hükümetinin elini sıkmayan Mahrez hakkında suç duyurusu Tatil beldesine yabancı turistler akın etti! Güneşlenecek yer kalmadı Feghouli, Filistin bayrağıyla gönülleri fethetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 23:49:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Viktoria Zeynep Güneş'e tebrik mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]