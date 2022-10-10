Bakan Kasapoğlu'ndan WorldSSP Challange şampiyonu Bahattin Sofuoğlu'na tebrik - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu'ndan WorldSSP Challange şampiyonu Bahattin Sofuoğlu'na tebrik

10.10.2022 13:12
Bakan Kasapoğlu'ndan WorldSSP Challange şampiyonu Bahattin Sofuoğlu'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı WorldSSP Challange şampiyonluğunu garantileyen milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı WorldSSP Challange şampiyonluğunu garantileyen milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında elde ettiği sonuçla 2022 yılı WorldSSP Challange şampiyonluğunu ilan eden milli motosikletçimiz Bahattin Sofuoğlu'nu yürekten kutluyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran Bahattin Sofuoğlu'na başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kutladı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez emlak vergisi beyannamesi zorunlu hale geldi Son dakika haberleri... Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez emlak vergisi beyannamesi zorunlu hale geldi Rize gündem haberleri: Hayati Yazıcı, Rize'de: 'Hiç Sorun Yok, Her Taraf Güllük Gülistanlık' Diyen Bir Tarzımız mı Var? Bir Hayat Pahalılığı Var. Dünya da Yaşıyor, Biz de... Rize gündem haberleri: Hayati Yazıcı, Rize'de: 'Hiç Sorun Yok, Her Taraf Güllük Gülistanlık' Diyen Bir Tarzımız mı Var? Bir Hayat Pahalılığı Var. Dünya da Yaşıyor, Biz de...
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan WorldSSP Challange şampiyonu Bahattin Sofuoğlu'na tebrik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:52 Assos ve Troya tünellerinin açılışı yarın yapılacak! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
14:46 Tarihi geçmiş eti sattırmayan şef hem işinden hem de gözünden oldu
14:38 Melisa Şenolsun'un göbeğine kadar inen göğüs dekolteli elbisesi Instagram'ı salladı
14:29 Galerinin önündeki otomobile çarpan sürücü meydan dayağı yedi
14:32 Soğukkanlı kadın bankayı el bombasıyla havaya uçurdu
14:22 Girdiği tuvalette timsahla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı
14:15 TFF Başkanı Büyükekşi'den "VAR sistemi kaldırılacak" iddiası hakkında net açıklama: İptal edilmesi için 1-2 kulüp değil de tüm kulüplerin talebi gerek
14:02 TOKİ'nin arsa başvurularına yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve e-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor
13:51 Almanya, Rusya'nın Kiev'deki büyükelçiliği vurduğunu duyurdu
12:25 Mardin'de beden eğitimi öğretmeninden skandal hareketler! 9 yaşındaki çocuğu yerden yere savuran öğretmen, gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 15:01:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu'ndan WorldSSP Challange şampiyonu Bahattin Sofuoğlu'na tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement