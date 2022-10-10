Bakan Kasapoğlu'ndan WorldSSP Challange şampiyonu Bahattin Sofuoğlu'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı WorldSSP Challange şampiyonluğunu garantileyen milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı WorldSSP Challange şampiyonluğunu garantileyen milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabında elde ettiği sonuçla 2022 yılı WorldSSP Challange şampiyonluğunu ilan eden milli motosikletçimiz Bahattin Sofuoğlu'nu yürekten kutluyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran Bahattin Sofuoğlu'na başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kutladı.

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