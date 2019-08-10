Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Yağız Kaan Erdoğmuş'a tebrik
Son Dakika Spor Haber

Bakan Kasapoğlu'ndan Yağız Kaan Erdoğmuş'a tebrik

51 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 8 yaş genel kategorisinde altın madalya kazanan Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Yağız Kaan Erdoğmuş'a tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 8 yaş genel kategorisinde altın madalya kazanan Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

" Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 8 yaş genel kategorisinde altın madalya kazanan Yağız Kaan Erdoğmuş, bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Sporcumuzun kariyerinin henüz başında böylesine değerli bir başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Erdoğmuş'a katılacağı diğer uluslararası organizasyonlarda başarılar diliyorum." - ANKARA
Bora Füzesi, Erdoğmuş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Mathias Zanka'yı resmen açıkladı
Galatasaraylı İsmail Çipe, Kayserispor'a kiralandı Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme! Abdurrahim Albayrak ile Falcao buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 20:59:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Yağız Kaan Erdoğmuş'a tebrik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]