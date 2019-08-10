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Bakan Kasapoğlu'ndan Yağız Kaan Erdoğmuş'a tebrik

43 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 8 yaş genel kategorisinde altın madalya kazanan Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Yağız Kaan Erdoğmuş'a tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 8 yaş genel kategorisinde altın madalya kazanan Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik etti. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:
" Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 8 yaş genel kategorisinde altın madalya kazanan Yağız Kaan Erdoğmuş, bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Sporcumuzun kariyerinin henüz başında böylesine değerli bir başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Erdoğmuş'a katılacağı diğer uluslararası organizasyonlarda başarılar diliyorum."
(Yunus Emre Kartal/İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:15 Kaynak: İHA
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