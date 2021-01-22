Bakan Kasapoğlu'ndan karne hediyesi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan karne hediyesi
22.01.2021 21:53
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarıyıl tatilinde öğrencileri her hafta bir kitapla buluşturacaklarını söyleyerek, bu hafta 5 bin kişiye kitap hediye edeceğini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarıyıl tatilinde öğrencileri her hafta bir kitapla buluşturacaklarını söyleyerek, bu hafta 5 bin kişiye kitap hediye edeceğini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatiline özel sizleri her hafta bir kitapla buluşturacağız. Bu hafta için seçtiğimiz 10 kitaptan birini 5.000 arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Bakanlığımızın yayınlarından oluşan tam 5 bin kitap hediyesi için #TatildeOkuyoruz etiketine yazacaklarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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