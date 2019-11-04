Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Yılmaz Gökdel'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Yılmaz Gökdel'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu mesajında, "Türk sporunun efsane isimlerinden Yılmaz Gökdel'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türk futboluna futbolcu ve teknik direktör olarak önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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