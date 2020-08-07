Bakan Kasapoğlu'ndan YKS tercih sürecindeki milli sporculara önemli hatırlatma

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YKS tercih sürecinde olan milli sporcuların 'Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı' çerçevesinde 52 vakıf üniversitesinde tam burslu okuyabileceklerini hatırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrencilerin tercih sürecinin 6 Ağustos 2020 itibariyle başladığını dile getirerek, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların 52 vakıf üniversitesi ile imzaladıkları mutabakat çerçevesinde tam burslu okuyabileceklerini hatırlattı.