Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Yozgatlı çocuklara saha sözü
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Bakan Kasapoğlu'ndan Yozgatlı çocuklara saha sözü

5 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklara saha sözü verdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan Yozgatlı çocuklara saha sözü, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklara saha sözü verdi.
Bakan Kasapoğlu, Anadolu Ajansı tarafından "Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar" başlığıyla servis ettiği haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Yaptığı paylaşımda çocuklara seslenen Bakan Kasapoğlu, "Sizin halı sahanız kadar renkli olmasa da elimizden gelen en iyi imkanlarla size bir saha yapacağız çocuklar. Çağırırsanız ilk maçı da birlikte yaparız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Futbol, Mehmet Kasapoğlu, Yozgat, Spor
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