Bakan Kasapoğlu'ndan Yücel Seçkiner için taziye mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Yücel Seçkiner için taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:05 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Yücel Seçkiner
için taziye mesajı yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Eski spor bakanlarımızdan Yücel Seçkiner'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın yanı sıra, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve KYK Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunarak bakanlığımızın hemen hemen her biriminde görev yapan merhum Yücel Seçkiner'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı dilerim. Aynı zamanda milli bir sporcu olan ve pek çok branşta hakemlik ve antrenörlük yapan merhum Yücel Seçkiner'in Türk Sporu'na yaptığı hizmetler unutulmayacaktır."
(İHA)
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