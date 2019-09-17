Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Yunanistan'daki ırkçı saldırıya kınama
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Bakan Kasapoğlu'ndan Yunanistan'daki ırkçı saldırıya kınama

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunanistan'da Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yapılan ırkçı saldırıya tepki göstererek kınama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Yunanistan'daki ırkçı saldırıya kınama, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunanistan'da Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'na yapılan ırkçı saldırıya tepki göstererek kınama mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, yaşanan olayla ilgili gerekli hukuki adımları atacaklarını belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımımızın EHF Kupası 1. Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile Selanik'te oynadığı her iki maçta yaşanan müessif olayları şiddetle kınıyoruz. Yunanistan Takımı PAOK temsilci ve taraftarlarının takımımıza yönelik kasıtlı tavır ve saldırıları sporun barışçı ve dostane ruhuyla asla bağdaşmamaktadır. Maçlar esnasında Yunanistan bayrağı salonda asılı bulunmasına rağmen, uluslararası müsabakanın ruhuna aykırı olarak takımımızı ve ülkemizi temsilen şanlı al bayrağımızın asılmasına izin verilmemiştir. Bununla da yetinilmeyerek müsabaka esnasında sporcularımız rakip takım taraftarlarının ağır taciz ve saldırılarına maruz bırakılmıştır. Devlet ve millet olarak bütün imkanlarımızla Muratpaşa Belediyespor takımımızın yanında olduğumuzu ve yaşananlarla ilgili süreci yakından takip ederek gerekli bütün hukuki adımları atacağımızı kamuoyuna duyuruyor, aynı duyarlı tavrı Yunanistan makamlarından da beklediğimizi ifade ediyoruz. Sportmenlik dışı bu tavra ve saldırılara maruz bırakılan Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımımızın yönetici ve sporcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - ANKARA

Yunanistan, Muratpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
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