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Bakan Kasapoğlu'ndan Yunus Mallı'ya "geçmiş olsun" telefonu
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir aile üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya'daki evinde karantinada bulunan milli futbolcu Yunus Mallı'yı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini illetti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir aile üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya'daki evinde karantinada bulunan milli futbolcu Yunus Mallı'yı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini illetti.
Bakan Kasapoğlu, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen Yunus Mallı ile telefonda görüştü. Kasapoğlu, görüşmede Yunus Mallı'ya ailesinin ve kendisinin durumunu sordu.
Yunus Mallı'dan durumunun iyi olduğu bilgisini alan Bakan Kasapoğlu, milli futbolcu ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:12 Kaynak: AA
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