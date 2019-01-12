Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Ziyaretler

Bakan Kasapoğlu'ndan Ziyaretler

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te bazı ziyaretlerde bulundu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te bazı ziyaretlerde bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kasapoğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek GSO Başkanı Adnan Ünverdi ile görüştü.

Ziyarette Bakan Kasapoğlu'na AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi eşlik etti.

Kasapoğlu, daha sonra Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfına geçerek İstikrar Spor Kulübü sporcularıyla sohbet etti.

Vakıf Başkanı Turgay Aldemir, Kasapoğlu'na çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:22 Kaynak: AA

Gaziantep, Mehmet Kasapoğlu, Politika
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