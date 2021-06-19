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Bakan Kasapoğlu Nevşehir Belediyesi'nde - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu Nevşehir Belediyesi'nde

19.06.2021 10:07
Bakan Kasapoğlu Nevşehir Belediyesi'nde, System.String[]

Bakan Kasapoğlu Nevşehir Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile görüştü.

Bakan Kasapoğlu Nevşehir Belediyesi'nde

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile görüştü.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Kasapoğlu, ilk olarak Nevşehir Valisi İnci Sezel Becel'i ziyaret ettikten sonra Atatürk Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ile birlikte gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde Kasapoğlu, sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlara çeşitli kitaplar hediye etti.

Programını AK Parti İl Teşkilatını ziyaretle sürdüren Kasapoğlu, burada bir araya geldiği partililere hitap etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nevşehir'de yatırım hamlesi başlatmaya hazırlandıklarının müjdesini veren Kasapoğlu, il merkezi ile bağlı ilçe, belde ve köylerde, halkın kültür, sanat ve sportif faaliyetler konusunda hizmet alabilmesinin sağlanacağını belirtti.

Nevşehir'in sporun her branşında yeni bir cazibe merkezi haline dönüşeceğini, Türkiye'nin çeşitli illerinden gençlerin kente getirilerek etkinlikler düzenleneceğini dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Hem Nevşehir il merkezi hem ilçeleri hem beldeleri köylerine kadar havuzları, sahaları, salonları, gençlik merkezlerine kadar yeni bir yatırım hamlesini başlatıyoruz. Nevşehir için hayırlı olmasını diliyorum. Nevşehir, Türkiye'nin dışarıya açılan yüzlerinde birisi. Özellikle tarihi, coğrafyası ve tabiatıyla ve misafirperver halkıyla bizim eşsiz illerimizden birisi. Biz de bakanlık olarak gençlik ve spor alanında Nevşehir'i tüm yönleriyle farklı bir boyuta taşımanın heyecanı içerisindeyiz. Bugün aldığımız kararlarla yeni yatırımlarımızla, sporun her branşı açısından yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Nevşehir'de çok yakın zaman diliminde gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Gençlik merkezlerinden başta gençler olmak üzere tüm halkımızın, bilim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri noktasında istifade etmesini sağlayacağız. Köylerimize kadar yeni alanlarda halkımızın her kesimine hizmet eden politikamızı daha güçlü hale getireceğiz.

Özellikle bizlerin AK Parti olarak sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde 19 yıl önce başlayan insan odaklı hizmet politikasını her geçen gün ileriye taşınmasına yönelik çalışma. 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuzun her biri bizler için önemli birer hedef. Biz gündelik uğraşıların hareketi olan sıradan bir parti değiliz. Sayın cumhurbaşkanımız öncülüğünde insanlığı öncelik alan, hakkı, adaleti, vicdanı odak alan bir hareketiz. Teşkilatlarımızla birlikte inanç ve gayelerimiz doğrultusunda yürüyeceğiz. Bizim yolumuz insanlığın medeniyet davasını daha yukarılara taşımak, ecdadımızdan almış olduğumuz mukaddes emaneti halel getirmeden yeni nesillere emanet etmektir. "

AK Parti İl Başkanlığı'nın ardından Bakan Kasapoğlu Nevşehir Belediyesi'ne geçti.

Burada bir süre Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile görüşen Kasapoğlu, Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projelerine ilişkin bilgiler aldı.

Nevşehir Valisi Becel ve AK Parti Milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe'nin de yer aldığı ziyarette bakanlığının Nevşehir'de hayata geçireceği spor yatırımları üzerine istişarelerde bulunan Kasapoğlu'na ziyaretin anısına Başkan Savran tarafından çini bir tabak hediye edildi.

KJasapoğlu'nu Nevşehir'de konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savran, verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti.

Ziyarette Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç tarafından ise Bakan Kasapoğlu'na 50 numaralı Nevşehir Belediyespor forması hediye edildi.

Mehmet Kasapoğlu, Nevşehir, AK Parti, Yatırım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bakan Kasapoğlu Nevşehir Belediyesi'nde - Son Dakika


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