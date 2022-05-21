Bakan Kasapoğlu, Nevşehir'de gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin teknolojiye ilgisi ve teknoloji üretme noktasındaki gayretlerinin kendilerine ayrı bir heyecan verdiğini söyledi.

Kasapoğlu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kutlamaları kapsamında Nevşehir'de düzenlenen "Hava Sporları Etkinlikleri ve Gençler ile Söyleşi" programına katıldı.

Gençlerle Avanos ilçesinde bir otelde kahvaltıda buluşan Kasapoğlu, daha sonra Avanos Futbol Sahası'na geçerek, gençlerin yaptığı model planör, model uçak ve helikopter ile dronları inceleyip, gösteri uçuşlarını izledi.

Gösterinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kasapoğlu, Gençlik Haftası programları kapsamında geceden itibaren Nevşehir'e geldiklerini ifade etti.

Gençlerle farklı vesilelerle buluştuklarını belirten Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Özellikle gençlerimizin teknolojiye ilgisi ve teknoloji üretme noktasındaki gayretleri bizlere de ayrı heyecan veriyor. Onları özellikle bugün izledik. Gerek dronlarla ilgili çalışmaları gerekse insansız hava araçlarıyla ilgili gençlerin ilgisi ve bu yöndeki çalışmaları, hakikaten ülkemizin dört bir yanındaki gençlik merkezlerimizde de ana çalışma temalarımızdan bir tanesi. Az önce de onların çalışma alanları ile ilgili gösterilerini izlemiş olduk."

Gençlerle sabah çok erken saatlerde Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini balon turuyla yaşadıklarını anımsatan Kasapoğlu, Gençlik Haftası'nın Türkiye'nin dört bir yanında, her yıl olduğu gibi bu yıl da artan coşkuyla kutlandığını sözlerine ekledi.

Kasapoğlu, konuşmanın ardından gençlerle fotoğraf çektirdi.