Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir'i kutladı
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Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir'i kutladı

38 dakika önce

İSTANBUL / DHAGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i ve yönetim kurulunu kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir'i kutladı, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i ve yönetim kurulunu kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun   Ankara'da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i kutluyor, yeni yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyorum. Geçmişte bulunduğu görevlerde de Türk sporuna önemli katkılar sunmuş Nihat Özdemir ve yönetiminin, futbolumuzu daha iyi seviyeye taşıyacağını ümit ediyorum. Türk futbolu adına yapılan yatırımların yeni dönemde de devam edeceğine ve Türk futbolunun sahip olduğu potansiyeli kullanmak adına gerekli tüm çalışmaların yapılacağına inanıyorum."


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:41 Kaynak: DHA
Spor
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