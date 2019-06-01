Bakan Kasapoğlu, Nihat Özdemir'i kutladı
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İSTANBUL / DHAGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i ve yönetim kurulunu kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:41 Kaynak: DHA
İSTANBUL/ DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i ve yönetim kurulunu kutladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i kutluyor, yeni yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyorum. Geçmişte bulunduğu görevlerde de Türk sporuna önemli katkılar sunmuş Nihat Özdemir ve yönetiminin, futbolumuzu daha iyi seviyeye taşıyacağını ümit ediyorum. Türk futbolu adına yapılan yatırımların yeni dönemde de devam edeceğine ve Türk futbolunun sahip olduğu potansiyeli kullanmak adına gerekli tüm çalışmaların yapılacağına inanıyorum."
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