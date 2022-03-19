Bakan Kasapoğlu'nun amcası İbrahim Kasapoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 71 yaşında hayatını kaybeden amcası İbrahim Kasapoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

İbrahim Kasapoğlu için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bakan Kasapoğlu ve merhumun yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile siyaset ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

İbrahim Kasapoğlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.