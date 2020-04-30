Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği kitaplar, Ordu'da karantinadaki vatandaşlara dağıtıldı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği kitaplar, Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yurtta karantinada olan vatandaşlara dağıtıldı.

Polonya, Azerbaycan ve Rusya'dan hava yoluyla kente getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 436 Türk vatandaşına, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği kitapların dağıtımı yapıldı.

Yurttaki görevliler tarafından karantinadaki vatandaşlara verilen kitapların yanı sıra egzersiz yapabilmeleri için pilates topu ve mat da dağıtıldı.

Yurtta kalan vatandaşlar da Kasapoğlu ve yurt görevlilerine teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.