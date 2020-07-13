Bakan Kasapoğlu'nun konuğu NBA'in yükselen yıldızı Cedi Osman - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'nun konuğu NBA'in yükselen yıldızı Cedi Osman

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NBA'de Türkiye'yi başarıyla temsil eden Milli Basketbolcu Cedi Osman'ı Ankara'da ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NBA'de Türkiye'yi başarıyla temsil eden Milli Basketbolcu Cedi OsmanAnkara'da ağırladı. Daha önce Cedi Osman'ın instagram yayınında bir araya gelme konusunda sözleşen Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Ankara'da buluştu. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Ankara turu öncesi güne masa tenisi oynayarak başladı.

Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı


Anıttepe'de gençlerle 3x3 basketbol


Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman'ın ilk durakları yenilenerek tekrar Ankaralı vatandaşların hizmetine sunulan Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru oldu. Tesis içerisinde bulunan basketbol sahasında birkaç atış yapan Bakan Kasapoğlu ve Cedi, alanda bulunan gençleri sahaya davet ederek iki takım kurdular. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleşen dostluk maçı berabere biterken alanda bulunan gençler için de unutulmaz bir anı oldu. Koşu parkurunda yürüyüş yapan ikili, vatandaşların da yakın ilgisiyle bol bol fotoğraf çekilerek yürüyüşü tamamladı.


Orman yolunda bisiklet ve Eymir Gölü'nde kürek


Anıttepe'den Eymir Gölü'ne geçen Bakan Kasapoğlu ve Cedi, göl kenarındaki yürüyüş yolundan bisiklet ile ODTÜ kayıkhanesine geçtiler. Burada antrenman yapan ODTÜ Kürek Takımı sporcuları ile Eymir Gölü'ne açılan ikili, sakarmeke kuşlarının eşliğinde kürek çektiler.


Yemek molasında tercih kokoreç


Mayıs ayında Cedi Osman'ın Sosyal medya hesabında canlı yayına katılan Bakan Kasapoğlu, Milli Basketbolcunun, Amerika'da bulunduğu sürede kokoreç yemeyi özlediğini dile getirmesi üzerine, Türkiye'ye dönüşünde kokoreç ısmarlama sözü vermişti. Bakan Kasapoğlu ve Cedi, spor dolu bir Ankara turunun ardından kokoreç sözünü yerine getirmek üzere Çankaya'nın Öveçler semtine geçtiler. Tezgah başına geçen Bakan Kasapoğlu, servis yaparak Milli basketbolcunun kokoreç özlemini giderdi.


Ankara Kalesi'nde taş plak keyfi


Dolu dolu geçen Ankara turunun son durağı, tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı Ankara Kalesi oldu. Bakan Kasapoğlu ve Cedi Osman, Türk Kahvesi içerek günün yorgunluğunu atıp hoş bir sohbet gerçekleştirdi. Kafede Bakan Kasapoğlu'nun çaldığı plakları dinleyen ikili, en kısa sürede tekrar buluşmak için sözleşti.

Cedi Osman, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:16 

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'nun konuğu NBA'in yükselen yıldızı Cedi Osman - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

18:37 Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:16 Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı 17:57 Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı 17:38 "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:58 Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı
18:16
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
17:57
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
17:38
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı
16:58
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
15:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 18:55:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu'nun konuğu NBA'in yükselen yıldızı Cedi Osman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]