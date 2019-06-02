Bakan Kasapoğlu'nun mutlu günü
12 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, eşi Betül Kasapoğlu, Ankara'daki bir hastanede doğum yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:16 Kaynak: DHA
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, eşi Betül Kasapoğlu, Ankara
'daki bir hastanede doğum yaptı. Bir erkek çocuk babası olan Bakan Kasapoğlu'nun bir oğlu daha dünyaya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Bakan Kasapoğlu'nun, eşi Betül Kasapoğlu, Ankara'daki bir hastanede doğum yaptı. Bir erkek çocuk babası olan Bakan Kasapoğlu'nun bir oğlu daha dünyaya geldi. İkinci kez babalık sevinci yaşayan Bakan Kasapoğlu'nun eşinin ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi
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