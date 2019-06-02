Bakan Kasapoğlu'nun mutlu günü
26 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun eşi Betül Kasapoğlu, Ankara'daki bir hastanede doğum yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:32 Kaynak: İHA
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun eşi Betül Kasapoğlu, Ankara
'daki bir hastanede doğum yaptı. Bir erkek çocuk babası olan Bakan Kasapoğlu'nun bir oğlu daha dünyaya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun eşi Betül Kasapoğlu, Ankara'daki bir hastanede doğum yaptı. Bir erkek çocuk babası olan Bakan Kasapoğlu'nun bir oğlu daha dünyaya geldi. İkinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Bakan Kasapoğlu'nun eşinin ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - ANKARA
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