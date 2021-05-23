ŞIRNAK BAKAN KASAPOĞLU: CİZRE GENÇLİK MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katıldığı Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nın final müsabakası programının ardından Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Nur Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, Şırnak'ın gençlerini, Çanakkale'nin, Mersin'in, İstanbul'un, Adıyaman'ın, Edirne'nin, Tekirdağ'ın gençleriyle bir araya getirdiklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Gençler en büyük varlığımız, umudumuz ve gençlerimiz için gençlik merkezlerimizle, spor tesislerimizle, havuzlarıyla, salonlarıyla, sahalarıyla, statlarıyla her branşa hitap eden tesislerle. Yurtlarımızla, en kaliteli otellere taş çıkartacak derecede donanımlı yurtlarımız var. Türkiye'nin dört bir yanında kırka aşkın kampımız var. Şırnak'ın gençlerini, Çanakkale'nin, Mersin'in, İstanbul'un, Adıyaman'ın, Edirne'nin, Tekirdağ'ın gençleriyle bir araya getiriyoruz. Çünkü gençlerimiz birbirlerini tanıdıkça, birbirlerine ne kadar çok sevgi duyduklarını ve bu sevginin gücünü hissettikçe engelleri bir bir aşıyoruz" dedi.