Bakan Kasapoğlu, öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Malatya ziyaretinde kentte yapımı devam eden öğrenci yurtları, spor ve gençlik merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Malatya ziyaretinde kentte yapımı devam eden öğrenci yurtları, spor ve gençlik merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, inceleme gezisi kapsamında İnönü Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu inşaatını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Malatya'da bereketli ve hayırlı bir gün geçirdiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "İnönü Üniversitesindeki yurdumuzun da çok önemli fırsatlar sağlayacağına, gençlerimiz için çok hayırlar getireceğine inanıyorum" dedi. Yapımı süren öğrenci yurduna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle düşünce ve yayın dünyasının öncülerinden olan İlhan Akıncı'nın adının verildiğini dile getiren Kasapoğlu, "Bu manada kendisinin hem Malatyamıza hem gençlerimize, eğitim hayatımıza, yayın hayatına katmış olduğu değer hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu vesileyle kendisini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Yurdumuzda inşallah yarınlarımız için bugünümüz için gençlerimizin çok hayırlı, başarılı çalışmalar yapmasını temenni ediyorum. Bu manada da emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz, milletimiz ve yarınlarımız için hayırlı, uğurlu olsun" dedi.


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı da makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Büyükşehir Belediyesine devri sağlanan eski Yimpaş binasında da incelemelerde bulundu.


Daha sonra Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı'nda gençlerle yemekte bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, gençlere düzenli olarak spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Sorgulayan bir gençlik ile yarınların çok daha aydınlık olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bakanlığınıza sahip çıktığınız sürece ürettiğiniz sürece hep birlikte daha çok başarılı olacağız. Gençlik merkezlerine, spor merkezlerimize hep birlikte sahip çıkın. Sizlerin yarının Türkiye'sinde söz sahibi olacağınızı biliyoruz" diye konuştu.


Bakan Kasapoğlu, daha sonra bakanlık yatırımları olan bazı projelerin inşaatlarını da yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Mehmet Kasapoğlu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son Dakika

17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 16:35 Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:28 Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:20 Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
23:13
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
22:34
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
22:16
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 23:49:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu, öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]