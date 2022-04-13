Bakan Kasapoğlu öğrencilerle sahurda bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu öğrencilerle sahurda bir araya geldi

13.04.2022 05:41
Bakan Kasapoğlu öğrencilerle sahurda bir araya geldi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslara bulunmak üzere İzmir'e geldi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslara bulunmak üzere İzmir'e geldi. Bakan Kasapoğlu, bir erkek öğrenci yurduna ziyarette bulunarak, öğrenciler ile birlikte sahur yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, sahur için Kredi Yurtlar Kurumu İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Öğrenciler ile birlikte sahur yapan Bakan Kasapoğlu, sahur sonrasında öğrencilerin taleplerini dinledi. Bakan Kasapoğlu, öğrenci yurduna yaptığı ziyaretin ardından beraberindeki heyet ile yurttan ayrıldı.


Bakan Kasapoğlu öğrencilerle sahurda bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu öğrencilerle sahurda bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu öğrencilerle sahurda bir araya geldi
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Bakan Kasapoğlu, İzmir'de öğrencilerle sahur yaptı Bakan Kasapoğlu, İzmir'de öğrencilerle sahur yaptı Menemenli ustalar çömlek siparişlerine yetişemiyor Menemenli ustalar çömlek siparişlerine yetişemiyor

Mehmet Kasapoğlu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu öğrencilerle sahurda bir araya geldi - Son Dakika


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