Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli sporcularla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli sporcularla görüştü - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli sporcularla görüştü

6 saat önce

"Spor camiamız olarak bu süreçten de güçlenerek, daha yüksek bir hedefle çıkacağız"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli sporcularla telekonferans yoluyla görüştü.

Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli sporcularla görüştü, System.String[]

"Spor camiamız olarak bu süreçten de güçlenerek, daha yüksek bir hedefle çıkacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli sporcularla telekonferans yoluyla görüştü. Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını kaydederek, "İnşallah spor camiamız olarak bu süreçten de güçlenerek, daha yüksek bir hedefle, daha yüksek bir inançla çıkacağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu,  2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almış milli sporcularla video konferans yoluyla görüştü. Bakan Kasapoğlu, sporcularla koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Tüm dünyanın salgın nedeniyle ciddi bir sınavdan geçtiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Bu süreci, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz, bakanlıklarımız, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızın güçlü bir dayanışma, birlik ve beraberlik tablosuyla diğer ülkelere göre çok daha başarılı yönetiyoruz. İnşallah en az kayıpla bu süreci atlatacağımızı görüyoruz, buna inanıyoruz" diye konuştu.

Milli sporculara bu birliktelik vesilesiyle takdirlerini ve teşekkürlerini ileten Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak hem gençlerimiz hem de sporu tabana yayma anlayışıyla çıktığımız bu yolda sporun herkesin hayatında bir gündem maddesi olması hasebiyle tüm vatandaşlarımızı kapsayan bir sorumluluk alanımız var" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm çalışanlara, gerek ülkedeki karantina süreçlerinin yönetilmesinde gerekse de toplumun hareketsiz kalmaması adına sosyal ve sportif anlamda iletişimlerini güçlü tutma yönündeki çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti. Sporun güzel ruhunu birlikte, beraberce ortaya koyacaklarını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz ' Evde Kal, Hareketsiz Kalma' çalışmamız var. Sağ olun sizler de bu çalışmaya çok güçlü destek verdiniz. Bu desteği yukarılara taşıma noktasında elbette yine sizlerin desteğine ihtiyacımız olacak. Bu süreci, evdeki varlığımızı ailelerimizle sevdiklerimizle olan bu durumu daha verimli, daha mutlu, daha sağlıklı bir şekilde yaşama adına görevlerimizi birlikte ifa edeceğiz. O yüzdendir ki, 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' kampanyamızı yarınlara çok daha güçlü taşıma sorumluluğumuz var. İnşallah gönüllü olarak bu güne kadar sizlerin de güçlü destekleriyle getirdiğimiz, bu kampanyamız daha da ilerleyecek. Bu sürecin sonunda da hareketsizliği daha da azaltmış bir şekilde sporu tabana yayma noktasında bu sürece rağmen bir mesafe katetmiş bir şekilde bu süreçten el birliğiyle çıkacağımıza inanıyorum."

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle başta olimpiyatlar ve Avrupa şampiyonaları olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonun ertelendiğini, bir kısmının da iptal edildiğini hatırlatarak, "Olimpiyatların ertelenmesini birlikte gözlemledik birlikte yaşadık. Müsabakaların ertelenmesi, ülkemizde ligler, diğer şampiyonalar, bazı branşlarda kota müsabakaları vesair pek çok sürecin ertelendiğini görüyoruz." diye konuştu.

Koronavirüsle mücadelede milli sporcuların moralinin ve inançlarının yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Siz değerli sporcu arkadaşlarımdan edindiğim intiba şudur ki; sizlerin bu noktadaki inancının, motivasyonunun, azminin hiçbir şekilde gerilemediğini, bilakis inancınız, motivasyonunuz, moralinizin güçlü olmasının bizleri memnun kıldığını ifade etmek istiyorum" dedi.

Milli olimpik sporcuların her fırsatta iftihar vesilesi olduklarını ortaya koyduklarına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Milletimizin bir gurur vesilesi olduğunuzu da hamdolsun yine ortaya koydunuz. Tabi iki 2019 yılında yakaladığımız ivme, her birinizin başarılarıyla duyduğumuz gurur, heyecan, inşallah hız kesmeden devam edecek. Bu süreç Türk sporunda bir irtifa kaybına sebebiyet vermeyecek. Buna tüm kalbimle inanıyorum, tüm arkadaşlarım da inanıyor. Biliyorum ki sizler de bu inanca ortak oluyorsunuz. Bu sürece inşallah hiçbir sporcumuz, hiç bir takımımız irtifa kaybetmeden son vereceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Yine sizlerin her birinizin başarısıyla ulusal ve uluslararası anlamda şampiyonalarda olimpiyatlarda gurur duymaya devam edeceğiz. Gerek zihinsel anlamdaki moralimiz motivasyonumuz yüksek olacağı gibi fiziksel anlamdaki hazırlıklarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. Ben buna inanıyorum, bu süreci hep birlikte bir fırsata çevireceğiz. Bırakın irtifa kaybetmeyi inşallah spor camiamız olarak bu süreçten de güçlenerek, daha yüksek bir hedefle, daha yüksek bir inançla çıkacağız" yorumunu yaptı.

"SİZLERE, HER ZAMAN GÜVENİYORUZ"

Bakan Kasapoğlu, Bakanlık olarak, güvenlerini hiçbir zaman boşa çıkarmayan milli sporcuların yanında olduklarını söyledi.

Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporculara yönelik, "Sizlere, her zaman güveniyoruz. Sizler de sağ olun, var olun bu güveni ve inancı hiçbir zaman boşa çıkarmadığınız. Bizim başımızı öne eğdirmediniz. Sizlerle buluştuğumuz her an bizler için ayrı bir motivasyon ve enerji kaynağı oluyor. İnşallah bu süreç sona erer ermez sizlerle bir araya geleceğiz. Sizlerden enerji almaya, sizleri dinlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Milli sporcuları hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na hem de kendilerinin başlattığı "Evde Kal Hareketsiz Kalma" kampanyasına destek olmaya davet eden Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sizlerden istirhamım, ciddi anlamda desteklediğiniz 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' kampanyamıza desteğinizin devam etmesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına verdiğiniz destek bizi gururlandırdı. Bu süreçteki desteğin tüm spor camiası olarak devam ettirme adına sizlerden katkı bekliyoruz. Bakanlık olarak her daim yanınızdayız. Her fırsatta ne ihtiyacınız olursa olsun, bir an bile kendinizi yalnız hissetmemenizi, bir an dahi moral ve motivasyonunuzu bozmamanızı istirham ediyorum. Bu zorlu süreçler geçecektir ama bizi bu zor süreçlerde farklı kılan pek çok vaka vardır. Başkalarının çok çok daha büyük sonuçlarla geçirdiği süreçleri Türk milleti olarak biz çok daha güçlü bir şekilde, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi çok daha farklı bir şekilde ortaya koyarak geçiren bir milletiz. Bu anlamda, her alanda olduğu gibi bunda da model olan bir milletiz. Bu süreci birlikte atlatacağız. Sizlerle iletişimimizi güçlü tutacağız. İrtibatımız devam edecek. Bu süreci daha güçlü atlatmak, spor camiamızdaki eksikliklerin giderilmesi, siz değerli arkadaşlarımızın desteklenmesi için çalışmalarımız devam edecek."

Bakan Kasapoğlu, sporculara yönelik konuşmasını, "Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Tüm insanlığın, milletimizin sağlığa ve selamete çıkarması için dua ediyorum" diyerek bitirdi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan milli sporcuların görüşlerini aldı.

Toplantının sonunda Bakan Kasapoğlu ve sporcular, alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdiler.


Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:53 Kaynak: DHA

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