Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli haltercileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Olimpik Sıralama Listesine göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli halterciler Nuray Levent ve Ferdi Hardal için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Uluslararası Halter Federasyonu'nun Olimpik Sıralama Listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanan 64 kilo haltercimiz Nuray Levent ile 61 kilo haltercimiz Ferdi Hardal'ı yürekten kutluyorum. Olimpiyat Oyunlarına kota alarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nuray Levent ve Ferdi Hardal'a Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."