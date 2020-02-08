Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat yüzme müsabakalarında 1500 metre serbest stilde A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yüzücü Merve Tuncel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat yüzme müsabakalarında 1500 metre serbest stilde A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yüzücü Merve Tuncel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat yüzme müsabakalarında 1500 metre serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Merve Tuncel'i kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Merve Tuncel'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mağdur kadın avukat, sanık olarak gösterilince şok oldu
Kendini yakan Adem Yarıcı'nın annesi konuştu: Parasızlıktan, açlıktan çocuğum gitti kendini yaktı Çin'in ekonomik büyümesi koronavirüs sebebiyle yavaşlarsa, milli geliri artacak tek ülke Türkiye olacak Rıdvan Dilmen: Kadıköy'de işkence yaşandı

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 05:15:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]