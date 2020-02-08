Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladı - Son Dakika

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Bakan Kasapoğlu, olimpiyat kotası alan milli yüzücü Merve Tuncel'i kutladı
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat yüzme müsabakalarında 1500 metre serbest stilde A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yüzücü Merve Tuncel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:58 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat yüzme müsabakalarında 1500 metre serbest stilde A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yüzücü Merve Tuncel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Fransa'da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat yüzme müsabakalarında 1500 metre serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Merve Tuncel'i kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Merve Tuncel'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."
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