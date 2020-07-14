Bakan Kasapoğlu, olimpiyat vizesi alan sporcuları kutladı
Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun yayımladığı paralimpik dünya sıralaması listesine göre, kendi kategorilerinde yükselen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alma hakkı elde eden milli sporcularımızdan Ali Öztürk,...
Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun yayımladığı paralimpik dünya sıralaması listesine göre, kendi kategorilerinde yükselen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alma hakkı elde eden milli sporcularımızdan Ali Öztürk, Nesim Turan, Hatice Duman, Neslihan Kavas ve Kübra Korkut'u kutluyorum. Bizleri gururlandıran milli sporcularımıza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 19:01
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