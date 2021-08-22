Üye Girişi
Bakan Kasapoğlu: "Organizasyonlardaki başarımızı her geçen gün farklı bir seviyeye çıkarıyoruz" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Organizasyonlardaki başarımızı her geçen gün farklı bir seviyeye çıkarıyoruz"

22.08.2021 13:56
Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor turizminde ve organizasyonlardaki başarımızı her geçen yeni organizasyonda farklı bir seviyeye çıkarıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor turizminde ve organizasyonlardaki başarımızı her geçen yeni organizasyonda farklı bir seviyeye çıkarıyoruz" dedi. Bakan Kasapoğlu, 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesinde ise 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl 33. kez düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katıldı. Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, " İstanbul'umuzun böyle bir yarışa ev sahipliği yapması önemli ve 33. kez düzenleniyor. Pandemi süreci ve sonrasında hem kıtaların birleşmesi hem dünyanın farklı ülkelerinden gelen insanların sporun birleştirici yanının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Özellikle İstanbul olarak ve Türkiye'nin dört bir yanında her türlü organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştirmek Türkiye'nin en önemli ayrıcalıklarından bir tanesi. Spor turizminde ve organizasyonlardaki başarımızı her geçen yeni organizasyonda farklı bir seviyeye çıkarıyoruz. Ülkemizin pek çok branşa yayılan sportif başarısı ve bununla birlikte sporun tabana yayılması noktasındaki çalışmalarımız hamdolsun meyvelerini veriyor. Olimpiyatta da bunu en güzel şekilde gördük. Bunun heyecanını duyduk. Türkiye'nin son 20 yılında her alanda olan iddiası Cumhurbaşkanımın liderliğinde engin vizyonla geldiğimiz aşama bizleri yarınlarda çok daha büyük başarılara büyük müjdelere götüreceğini gösteriyor. Yüzme, bakanlık olarak son 3 yıldır çok önem verdiğimiz bu anlamda projelerimizle çok ciddi desteklediğimiz bir branş. Bunun meyvelerini de görüyoruz. Olimpiyatta yüzmede madalyamız olmadı ama ilk kez A kota ile çok genç sporcularla olimpiyata katıldık. İnşallah bunu önümüzdeki süreçte büyük başarılarla taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

"Bu yıl 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"

2019 yılından beri devam eden 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesinde hedefledikleri sayıyı geçtiklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak 2019 yılından beri devam eden 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemizde her geçen gün hedefleri büyütüyoruz. Portatif havuzlarımız 241'e ulaştı. Büyük bir seferberlik başlattık. 200'e yakın havuzla birlikte Türkiye genelinde yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretiyoruz. Bu iddiamız genç, yaşlı, kadın, erkek herkes için geçerli. Herkesi havuzlarımıza bekliyoruz. Pandemiye rağmen geçen yıl 1 milyon koyduğumuz hedefi hamdolsun ki başarılı şekilde geçtik. Bu yıl normalleşme adımları haziran ayında başladı. Bu yıl sonunda da 1 buçuk milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Bunu da aşacağız buna inanıyoruz. Sadece ağustos ayında, henüz ay bitmedi, 200 bin kişiye yüzme öğrettik ve bu da devam edecek. Su sporlarında ve pek çok branşta hedefleri hem gerçekleştiriyoruz hem de hedefleri büyütme noktasında her geçen gün çabalarımız planlamalarımız sporun dinamizmine uygun olarak değişiyor, gelişiyor" açıklamasını yaptı.

"Ülkemizde sporun güçlenmesi için verilen çabalar meyvesini verecek"

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı kazanan sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, cümlelerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bugün özellikle pandemi süreci olmasına rağmen 55'e yakın ülkeden sporcu var. 2 bin 500'e yakın katılım var. İnanıyorum ki her alanda ülkemizin sporun güçlenmesi noktasında çabaları meyvelerini verecek. Halkımızın mutlu olması halkımızın sporcularımızla sevinmesi onların heyecanına ortak olması sporcularımız acısından da apayrı bir mutluluk kaynağı. Bunu sporcularımızda görüyoruz. Ben bugün bu güzel tabloda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışı önde tamamlayan sporcularımız tebrik ediyorum." - İSTANBUL

Bakan Kasapoğlu: Organizasyonlardaki başarımızı her geçen gün farklı bir seviyeye çıkarıyoruz

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Organizasyonlardaki başarımızı her geçen gün farklı bir seviyeye çıkarıyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu 13:44 Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi 13:37 Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı 13:34 TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı
Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti 13:13 Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti 12:28 Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti 11:44 "İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
Tuncer ailesinin park kavgasına karıştı! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya müdahil oldu 11:25 Tuncer ailesinin park kavgasına karıştı! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya müdahil oldu Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi 11:08 Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
13:44 Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu
13:36 Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi
13:35 Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde
13:33 TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı
13:25 Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak
13:16 Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz
13:14 Afgan hakimden dehşete düşüren iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi
13:13 Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti
12:24 Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı
12:22 Hakan Çalhanoğlu, Zlatan İbrahimovic'ten sonra Inter'e bir ilki yaşattı
Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı         
13:50
İngilizler Delta varyantının belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngilizler Delta varyantının belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
13:44
Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde         
13:35
Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz         
13:16
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi         
13:12
Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı         
12:24
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif         
11:33
Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu         
11:13
Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı         
10:55
Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu         
10:51
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü         
23:00
Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu         
22:10
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti         
20:45
Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı         
16:17
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 14:14:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu: "Organizasyonlardaki başarımızı her geçen gün farklı bir seviyeye çıkarıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement