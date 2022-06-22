Bakan Kasapoğlu, özel sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Down Sendromlular Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nın ilk gününde 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 14 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çekya'nın Nymburk şehrinde düzenlenen Down Sendromlular Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nın ilk gününde 4'ü altın, 4'ü gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere 14 madalya kazanan özel sporcularımızı yürekten kutluyorum. Elde ettikleri sonuçlar ve sergiledikleri mücadeleler ile bizleri gururlandıran özel sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."