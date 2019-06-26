Bakan Kasapoğlu, Özgür Varlık'ı kutladı

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdek'te üretilen balık soğanına Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden talep geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım yeniden bakan olacak mı?

Son Dakika! Erdoğan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu