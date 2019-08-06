Bakan Kasapoğlu, Paletli Yüzme Milli Takımını tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır'da düzenlenen 16. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazanan Paletli Yüzme Kadın ve Erkek Milli Takımlarını kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:47 Kaynak: İHA
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Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır'da düzenlenen 16. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası
'nda 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazanan Paletli Yüzme Kadın ve Erkek Milli Takımlarını kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrind e düzenlenen 16. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'ndasu üstü, dip, tüplü ve çift palet disiplinlerinde 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile şampiyonayı tamamlayan Paletli Yüzme Kadın ve Erkek Milli Takımları için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde düzenlenen 16. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda su üstü, dip, tüplü ve çift palet disiplinlerinde 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile şampiyonayı tamamlayan Paletli Yüzme Kadın ve Erkek Milli Takımımızı kutlarım. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ederim." - ANKARA
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