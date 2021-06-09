Bakan Kasapoğlu, para milli atletleri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde bir altın, bir gümüş ve dördü bronz olmak üzere 6 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde bir altın, bir gümüş ve dördü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan sporcu kardeşlerimi kutluyorum. 400 metre engelli yarışlarında dünya şampiyonluğuna ulaşan ve ülkemize bu kategoride altın madalya kazandıran ilk sporcu olmayı başaran Fatma Damla Altın'ı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."