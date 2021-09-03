Bakan Kasapoğlu, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı - Son Dakika

Kasapoğlu, mutluluklarını paylaştığı milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Müsabakayı yerinden takip eden Bakan Kasapoğlu, şampiyonluğun ardından milli sporcularla bir araya geldi.

En çok haberlere konu olan isimler açıklandı! Haluk Levent ve Şahan Gökbakar ilk sırada