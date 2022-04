SPOR Bakan Kasapoğlu: Pek çok branşta kalitemiz, rekabet gücümüz var - Son Dakika

SPOR Bakan Kasapoğlu: Pek çok branşta kalitemiz, rekabet gücümüz var

'Her zamanki gibi heyecan dolu, mücadele dolu bir organizasyon'

' 1915 Çanakkale Köprüsü, ülkemizin vizyon eserlerinden bir tanesi'

Mustafa AKIN - Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,(DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Her zamanki gibi heyecan dolu, mücadele dolu ve ülkemizin güzelliklerini, zenginliklerini gözler önüne seren bir organizasyon' dedi.

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir- Manisa etabını 3: 48: 38 saniye ile Arjantinli sporcu Eduardo Sepulveda kazandı. İzmir Konak'ta start veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, finişte ödül törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turumuzun 57'ncisinin hemen hemen ortalarına geldik. Manisa Spil etabını tamamladık. Hakikaten her zamanki gibi heyecan dolu, mücadele dolu ve ülkemizin güzelliklerini, zenginliklerini gözler önüne seren bir organizasyon. Başarıyla yürüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'PEK ÇOK BRANŞTA KALİTEMİZ, REKABET GÜCÜMÜZ VAR'

Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, 'Hakikaten son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle çok ciddi aşamaları kat ettik. Devrim niteliğinde çalışmaları gerçekleştirdik. Hem branşlaşma da hem de sporun tabana yayılmasında ve özellikle tesis altyapısında ciddi bir takım gelişmeler oldu. Bunların sonuçlarını, bunların meyvelerini hep birlikte görüyoruz. Tokyo, uluslararası şampiyonalar ve birkaç branş değil pek çok branşta kalitemiz, rekabet gücümüz var. Bunlardan bir tanesi de bisiklet. Bisiklet hem teşvik ettiğimiz hem de haklımızın gençlerimizin ciddi anlamda ilgi gösterdiği bir branş. Gerek kulüpler, gerek takımlar gerekse de altyapı.. Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk olimpik veledromunu tamamladık. Konya'da önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Hem spor turizmi açısından hem bisiklet sporcularının yetişmesi açısından ciddi bir çalışma ve yatırım. İnşallah oradan yarınların şampiyonlarını yetiştireceğiz. Bununla birlikte ülkemizin dört bir tarafında ciddi atılımlar, çalışmalar var. Bir yandan yeni sporcular yetişiyor bir yandan yetenekleri tarıyoruz. Artık tesadüfe bırakmadan tamamen bilimsel verilerle, çalışmalarla' Milli Eğitim Bakanlığımızla önemli işbirliğimiz var. Türkiye'nin gerek spor ülkesi olması anlamında gerekse spor turizmindeki imkanlarımızı işte bu organizasyon onlardan bir tanesi etapları itibarıyla. Bodrum'da başladı ve İstanbulumuzda tamamlanacak. Ülkemiz her yönüyle birbirinden kıymetli insanlarıyla hakikaten cennet vatan. Cennet vatanın her zaman her alanda layık olduğu noktaya gelmesinde el birliği ile çalışacağız, çalışıyoruz. İnanıyorum ki spor turizmi çalışmalarımızdan ve branşlaşmadaki gelişmelerimizde ciddi sonuçlar alıyoruz. İnşallah bu etabın akabinde ve pazar günü TUR'un ödül törenini de İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde Taksim Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Sağlıkla kazasız belasız bir şekilde yarışı tamamlamalarını temenni ediyorum.

'1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ, ÜLKEMİZİN VİZYON ESERLERİNDEN BİR TANESİ'

Bakan Kasapoğlu, TUR'un 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek olması ile ilgili, 'Ülkemizin bu anlamdaki vizyon eserlerinden bir tanesi. Bu turun sporcularla birlikte Çanakkale Köprüsü ile özdeşleşmesi, böyle bir ilkin gerçekleşmesi ayrı bir heyecan. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu uzun yıllarca hem ilkleri gerçekleştirmeye hem sporun birleştiren ruhu ile insanları bir araya getirmeye, kaynaştırmaya devam edecektir' ifadelerini kullandı.

KASAPOĞLU'NDAN BASIN TIR'INI ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu takip eden basın mensuplarını ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, TUR'u takip eden basın mensuplarını çalışmalarından dolayı tebrik etti.