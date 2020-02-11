Bakan Kasapoğlu, Pertevniyal Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Pertevniyal Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Pertevniyal Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih'teki Pertevniyal Lisesinde öğrencilerle buluştu.

Bakan Kasapoğlu, Pertevniyal Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih'teki Pertevniyal Lisesinde öğrencilerle buluştu.

Gerçekleştirilen etkinlikte Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin telefonlarından katıldığı bilgi yarışması, eğlenceli anlara sahne oldu. Yarışma sonucunda ilk 3'e giren öğrenciler, ödüllerini Bakan Kasapoğlu'nun elinden aldı.

Doğma büyüme Fatihli olduğunu aktarıp, Pertevniyal Lisesinin kendisi için önem ve değerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Teknoloji çağında öğrencilerin kitapla olan bağlarını koparmamalarını isteyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kitapla bağımızı güçlendirmeliyiz. Maalesef bugün klavye noktasındaki alışkanlıklarımız bizim yazmadaki potansiyelimizi ortaya çıkarmamızı engelliyor. Okuma alışkanlığını geliştirme adına bakanlık olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız. Sizlere de çıkışta kitap hediyemiz olacak." ifadelerini kullandı.

Gençlerin ruhsal ve fiziksel sağlığı açısından sporun büyük önem taşıdığının altını çizen Kasapoğlu, "Hiçbir teknolojik araç bizim spor yapmamıza engel olmamalı. Sporcu arkadaşların üniversiteye hazırlanırken de sporu bırakmamaları için vakıf üniversiteleri ile çok önemli bir anlaşmaya imza attık. 28 üniversite ile anlaştık, 22'si daha yolda. Toplam 50 üniversite, ülkemizi başarıyla temsil eden genç sporculara burs verecekler." şeklinde konuştu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün başlayan ve 14 Şubat Cuma günü sona erecek Pertevniyal Dostluk Turnuvası kapsamında oynanan bir basketbol maçının da hava atışını yaptı. Bakan Kasapoğlu, daha sonra tribünden karşılaşmayı takip etti.

Mehmet Kasapoğlu, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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