Bakan Kasapoğlu: "Polatlı'dan top sesleri gelirken kurulmuş gazi Meclisi hafife aldılar" - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Bakan Kasapoğlu'nun gençlerle buluşması
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun gençlerle fotoğraf çektirmesi
Bakan Kasapoğlu'nun konuşması
Bakan Kasapoğlu'nun gökyüzüne balonları bırakması TBMM - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti'ne katıldı.
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Kaynak: AA
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