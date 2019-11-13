Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Öğrencilere verilen proje desteği kapsamında geçen yıl 3 bin kişi başvurdu, bu yıl ise 25 bin başvuru aldık. 15 milyon bütçe ayırıp, onu 18 bine çıkarmıştık şimdi revize edeceğiz. Hem bütçeyi hem de desteği arttıracağız" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı vesilesiyle ziyaret ettiği Antalya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının çalıştay ve gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, Türkiye'nin spor turizmi potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik 81 ilde 6 komisyonla yoğun bir çalışmanın ortaya konulduğunu belirtti. Son 17 yılda spor ülkesi olma yolunda çok büyük atılımlar ortaya konulduğunu dike getiren Kasapoğlu, "Ülkemizin dört bir yanı çok farklı ve zengin özelliklere sahip. Bir yanda kış sporları noktasında çok güzel olanaklar varken diğer tarafta su sporları ve ekstrem sporlar gibi çok zengin bir coğrafyaya sahibiz. Bunun yanında pek çok branşta kaliteli dört dörtlük tesislerimiz var. Bunun yanında ülkemizin uluslararası organizasyonlarda ortaya koyduğu performans, futboldan basketbola, kış sporlarına ve bölgesel oyunlara kadar, hem de ev sahipliğimiz açısından rakibimiz yok diyebilirim. Tüm bu faktörleri ortaya koyduğumuzda spor turizminde de güçlü bir zenginliğimiz olduğunu görüyoruz. Bu zenginliğimiz ortaya çıkartmak ve başarılara yeni başarı hikayeleri eklemek amacıyla bakanlık olarak tüm paydaşları bir araya getirdik. Bu çerçevede bir işbirliği ile spor turizminde marka olma iddiası ve gayreti ile çok daha yukarılara taşıyacağız" şeklinde konuştu.



"25 bin başvuru aldık, bütçeyi arttıracağız"



Her yıl öğrencilere verilen proje desteğine değinen Kasapoğlu, bu yıl desteğin ilkokullara kadar indirildiğini belirterek, "Geçen yıl 3 bin kişi başvurdu, bu yıl ise 25 bin başvuru aldık. 15 milyon bütçe ayırıp, onu 18 bine çıkarmıştık şimdi revize edeceğiz. Hem bütçeyi hem de desteği arttıracağız. İlkokul seviyesinden önemli beklentilerim var, çocukları teşvik etmek önemli. Özellikle uyuşturucu ve teknolojiyle ilgili ciddi bağımlılıklar var, bu alanda mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.



Türkiye İzlanda milli maçı



Yarın oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kasapoğlu, "Takımımızın performansı ortada. Yarınki maçta Euro 2020'nın anahtarlarını alıp orada da iddialı olacağımızı ifade etmek istiyorum. Hep zirveye oynayacağız" diye konuştu. - ANTALYA