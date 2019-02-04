Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Riccardo Fraccari'yi Kabul Etti

Bakan Kasapoğlu, Riccardo Fraccari'yi Kabul Etti

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyon Başkanı Riccardo Fraccari ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Riccardo Fraccari'yi Kabul Etti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyon Başkanı Riccardo Fraccari ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu ve Fraccari, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretinden dolayı Fraccari'ye teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, beyzbol ve softbol alanındaki karşılıklı iş birliğine hazır olduklarını belirterek, koordineli bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:01 Kaynak: AA

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