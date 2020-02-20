Bakan Kasapoğlu: "Sahada rakip, saha dışında ebedi dostuz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 'Sahada rakip, saha dışında ebedi dostuz' - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Sahada rakip, saha dışında ebedi dostuz"

6 saat önce

Hafta sonu oynanacak maçlar hakkında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sahada rakip, saha dışında ebedi dostuz" dedi.

Bakan Kasapoğlu:

Hafta sonu oynanacak maçlar hakkında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sahada rakip, saha dışında ebedi dostuz" dedi.

Futbolda hafta sonu çok önemli müsabakaların kendilerini beklediğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Sporseverler, Fenerbahçe - Galatasaray, Beşiktaş - Trabzonspor, Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü, Sivasspor - Alanyaspor gibi şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek maçlarla büyük heyecan yaşayacaklar. Bu sezon son derece çekişmeli bir Süper Lig maratonu yaşıyoruz. Şampiyonluk mücadelesi neredeyse ligimizin yarısı arasında geçiyor. Bu durum son derece memnuniyet verici. Çünkü bu tablo, Süper Lig'in kalitesinin arttığını gösteren, kıymetli bir tablodur. Desteklediğimiz takımların alacakları neticeler elbette çok önemli. Sevinebiliriz, üzülebiliriz, öfkelenebiliriz fakat bunların hepsi centilmenlik esasları içerisinde olmalıdır. Makro hedeflerimizi asla unutmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"MÜSABAKALARIN KARDEŞLİK İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞECEĞİNİ BİLİYORUM"

Sahada rakip, saha dışında ebedi dost olunduğunun altını çizen Kasapoğlu, "En büyük hedefimiz uluslararası niteliklere sahip, marka değeri dünyayla yarışır seviyelere yükselmiş bir lig meydana getirmektir. Müsabakaların fair-play ruhu, kardeşlik içerisinde gerçekleşeceğini biliyorum. Sporcularımız, kulüplerimiz ve taraftarlarımız; Türk futbolunun kaybetmesine, onun itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir. Sahada rakip, saha dışında ebedi dostuz, kardeşiz. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İyi olan kazansın" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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