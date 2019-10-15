Bakan Kasapoğlu: "Sahadaki başarısızlığı başka şekilde gölgelemek isteyenler, bu çabalarından...
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Bakan Kasapoğlu: "Sahadaki başarısızlığı başka şekilde gölgelemek isteyenler, bu çabalarından vazgeçmeliler.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu: "Sahadaki başarısızlığı başka şekilde gölgelemek isteyenler, bu çabalarından vazgeçmeliler. Neticeler ortada. Lideriz."
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