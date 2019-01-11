Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti

Bakan Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti

21 dakika önce

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Şahinbey Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezine gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sporcularla sohbet etmesi ve Spor ve Yaşam Merkezini gezmesi GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,...

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Şahinbey Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezine gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sporcularla sohbet etmesi ve Spor ve Yaşam Merkezini gezmesi GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi'ni gezdi ve sporcularla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:47 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Şahinbey Belediyesi, Güncel
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