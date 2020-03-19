Bakan Kasapoğlu: "Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar... - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar... - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu: "Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar...

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu: "Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar değerlendirdik.

Bakan Kasapoğlu:

Bakan Kasapoğlu: "Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar değerlendirdik. Bugün TFF, TBF, TVF ve Kulüper Birliği ile yaptığımız toplantıda liglerin ertelenmesine hep beraber karar verdik" - ANKARA

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:21 Kaynak: İHA

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