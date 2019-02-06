Bakan Kasapoğlu Şampiyon Güreşçileri Kabul Etti
1 saat önce
ANKARA / DHAGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile bir araya geldi.
ANKARA/ DHA Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli güreşçiler Taha Akgül
ve Rıza Kayaalp
ile bir araya geldi.
Bakanlık Binasında gerçekleşen kabulde, Akgül-Kayaalp ikilisiyle Tokyo
2020 Olimpiyat Oyunları sürecini değerlendiren Bakan Kasapoğlu, sporcuların performanslarını yakından takip ettiğini söyledi. Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla büyük gurur duyduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, Türk güreşinin gelişimi adına bu tür önemli başarıların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.
Bakan Kasapoğlu, Akgül-Kayaalp ikilisinin Tokyo 2020'de önemli derecelere imza atacağına yürekten inandığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:03 Kaynak: DHA
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