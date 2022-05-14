Bakan Kasapoğlu, şampiyon milli güreşçi Onur Arı'yı tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, şampiyon milli güreşçi Onur Arı'yı tebrik etti

14.05.2022 21:38
Bakan Kasapoğlu, şampiyon milli güreşçi Onur Arı'yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) altın madalya kazanan milli güreşçi Onur Arı'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) altın madalya kazanan milli güreşçi Onur Arı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 70 kilo finalinde rakibi Sabyrzhan Rsaly'i teknik üstünlükle yenen ve altın madalya kazanan milli güreşçimiz Onur Arı'yı kutluyorum. Emeği geçen teknik heyet ve sporcumuza teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum."

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Mehmet Kasapoğlu, Milli Güreşçi, Altın Madalya, Olimpiyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, şampiyon milli güreşçi Onur Arı'yı tebrik etti - Son Dakika


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