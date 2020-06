Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin bu sezon yerine, 2020-2021 sezonunda seyircili oynanacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki UEFA'nın aldığı kararları değerlendirmek için düzenlenen basın toplantısında, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Tesislerden ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın yer aldı. Basın toplantısının başında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

Bakan Kasapoğlu, önemli bir gelişmeyi paylaşmak için bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak her alanda, sporun tüm branşlarında her türlü tesise ve imkana sahibiz. Gerek iklim özelliklerimiz, gerek coğrafi koşullarımız, gerekse tarihi-kültürel birikimimiz ve tecrübemizle bugüne kadar en prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın pek çok ülkesinden gelen sporseverlere unutamayacakları hatıralar yaşattık. UEFA Süper Finali heyecanını geçtiğimiz yıl, en güzel şekilde gerçekleştirmek... Dünyanın pek çok ülkesinden gelen sporsevere ev sahipliği yapmak 2009'daki UEFA ve 2005'teki Şampiyonlar Ligi finali iz bırakan organizasyonlar. Tüm şehirlerimiz, ülkemizin dört bir yanı ilçelere kadar çok ciddi spor tesislerine sahip. 18 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştirilen spor devrimi bu işin temeli. İstanbul'umuzun bu anlamda hem sembol şehir olması, müthiş potansiyeli bizler için her zaman çok kritik öneme sahip. Salgın nedeniyle spor organizasyonları ya iptal edildi ya ertelendi. Bunlardan biri de Şampiyonlar Ligi finaliydi. Mayıs ayında gerçekleşecek final bu süreçte ertelendi. Ülkemizin bu anlamda ev sahipliği konusunu UEFA masaya yatırdı. Biz İstanbul'umuzun gerek tarihi, gerek kültürel mirasını, bununla birlikte Şampiyonlar Ligi finalinin şölene dönüşmesi adına, seyircisiz oynanmasına gönlümüz razı olmadı. Bu çerçevede federasyonumuza ve Servet Bey'e teşekkür ediyorum. UEFA'nın aldığı karar bizleri memnun etmiştir. Başta UEFA Başkanı Sayın Ceferin olmak üzere yönetimine teşekkür ediyorum. Kimsenin önümüzdeki yıl en güzel şekilde, ülkemizin şanına yakışacak ev sahipliğinde bu organizasyonu düzenleyeceğimizden şüphesi olmasın. İstanbul'umuz yurt dışından gelen misafirlere eşsiz tecrübeler yaşatarak, çok güzel bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacaktır."

"Gerek turizmcilerimiz, gerek sporseverlerimiz içlerini rahat tutsunlar. Bu stadı adeta yeniden inşa etmek, bu stadın gereksinimlerini, uluslararası kriterler doğrultsunda bu noktaya getirmek önemli başarı." diyen Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Spor ülkesi olma yolunda ciddi bir aşama katettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporcuya verdiği önem bizler için çok önemli, engin vizyonu ilham kaynağı. Her branşı önemsediğimiz gibi futbolda da önemli hedefleri gerçekleştirme gayretindeyiz. Geçtiğimiz günlerde çok ciddi bir spor çalıştayını gerçekleştirdik. Her alanda var olan birikimi değerlendirme, geleceğe dair potansiyeli ortaya koyma adına, bugüne kadarki tesisleri ve inşa edeceğimiz yatırımları daha verimli kullanmak, ülkemizin müthiş genç potansiyeline sahip olması hasebiyle çabamız devam edecek. 2019'u hep birlikte yaşadık, pek çok branştaki başarı, A Milli Takım'ın ortaya koyduğu performans... İnşallah öncü müjdeleri daha büyük başarlılarla taçlandıracağız. 2021 yılı bizler için başarı adına önemli bir milat olacak. Gerek olimpiyatlar, gerek futbol şampiyonası, gerekse de ev sahipliklerini yapacağımız İslam ve göçebe oyunlarına kaldığımız yerden devam ederek gerçekleştireceğiz. İstanbul'umuz göz bebeğimiz, İstanbul'umuza bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz tesisleri, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belediye başkanı iken başlattığı devrimi belde belde ilçe ilçe sürdüreceğiz. Spor endüstrisine meydan okuyan tesisleşmemizle sporu tabana yayan çalışmalarımız devam edecek."

Nihat Özdemir: "Türk futbolunun yararına bir karar aldıkları için UEFA Başkanı Ceferin'e teşekkür ediyoruz"

TFF Başkanı Nihat Özdemir de Şampiyonlar Ligi finalinin gelecek yıl İstanbul'da seyircili oynanacak olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:

"Dünyanın incisi İstanbul'un en değerli futbol mabedlerinden olan Atatürk Olimpiyat Stadı'na hepiniz hoş geldiniz. Futbolun paydaşları ile temasta olup, hem Avrupa hem de Türk futbolunun yararına bir karar aldıkları için, UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyelerine TFF adına teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi, 2005 yılında rüya gibi bir finale ev sahipliği yapan Olimpiyat Stadı'mız, UEFA'nın kararı ile 2021 yılında inşallah seyircili olarak Şampiyonlar Ligi finaline bu stadımız ev sahipliği yapacak. Öncelikle, bu anlamlı günde bize destek vermeleri ve bu toplantıya katılımları nedeniyle, yıllardır sporun içinde olan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte, Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan sayın bakanımıza, futbol ailesi adına şükranlarımızı sunuyorum."

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz anılarına ev sahipliği yaptığının altını çizen Özdemir, "Bundan 15 sene önce, stattaki 70 bin taraftar, televizyon başında ise 3 milyardan fazla insan, Liverpool ve Milan arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin heyecanını ve coşkusunu yaşadı. Türkiye olarak, böylesine büyük bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmenin ve İstanbul'a gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın onurunu ve gururunu yaşadık. İstanbul'umuz, 2009 yılındaki son UEFA Kupası finali, 2013'teki 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve bu sezon başında da dünyanın hayran kaldığı Süper Kupa'yla UEFA'nın göz bebeği oldu. Eğer pandemi salgını olmasaydı, 30 Mayıs akşamı, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin coşkusunu hep birlikte yaşayacaktık. Ancak bütün dünyayı etkisi altına alan salgın, planlarımızı yeniden gözden geçirmemizi gerektirdi. Futbola 3 ay ara verilmesi sonrasında UEFA ile görüşerek bu seneki hakkımızdan feragat edip, finali, 2021 yılında İstanbul'da seyircili oynamak için talepte bulunduk. Federasyonumuzun 1. başkan vekili ve UEFA yönetim kurulu üyesi Sayın Servet Yardımcı'nın çabalarıyla, UEFA bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısıyla bu talebimizi olumlu değerlendirdi. Bugün açıklandığı gibi İstanbul'da, seyircisiz 2020 finali değil, seyircili 2021 finali oynanacak. Sürecin başından bu yana UEFA ile temaslarını sürdüren ve çalışmalarımızın karşılığını almamızda büyük emeği olan, Sayın Servet Yardımcı'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu güzel statta seyircisiz final oynanmasına vicdanımız elvermedi"

"Özellikle son yatırımlarımızdan sonra, bu güzel statta seyircisiz final oynanmasına vicdanımız elvermedi." sözlerini kullanan Özdemir, şöyle devam etti:

"Ülkemizin menfaatlerini de gözeterek çok isabetli bir tercihte bulunduğumuzu söylemek istiyorum. Finaller şehri olan İstanbul'umuz, diliyoruz ki turizm patlamasına yol açacak 2021 yazında, bu görkemli organizasyona ev sahipliği yapacak. Böyle güzel bir stadyumda, seyircisiz oynamaktansa, 100 bin turistin geldiği, çok önemli bir gelir bıraktığı, ölçülemeyecek değerde tanıtım imkanı oluşturacağı şekilde düzenleme fikrinin, son derece doğru ve yerinde olduğu kanaatindeyiz. Bu final için çok emek verdik. Stadı adeta yeni baştan yaptık. Bütün alanları yenilendi, UEFA standartlarında tribün kapasitesi 76 bine yükseldi. Finale hazırlanırken, çok değerli ortaklarımız oldu. Bunlardan bir tanesi Rönesans Holding. Stadyumda harika iş çıkardılar ve burayı revize ettiler. Hem Türk sporuna kattıkları heyecan hem de pandemi sürecinde fedakarlık örneği sunarak buradaki onarımı bitirdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Stadımızın revize edilmesinde büyük çaba harcayan yönetim kurulu üyemiz Nuri Akın'a da ayrıca teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, pandemi ile mücadelede en ön safta yer aldığını vurgulayan Nihat Özdemir, "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın rehberliğinde, Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle, bütün dünyaya örnek oldu. Organizasyon gücümüzle her daim Avrupalı dostlarımızın övgülerini alıyoruz. Bu konuda, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu, futbola olan sevgisi ve desteği, bizleri her zaman daha güçlü kılıyor. Spor yatırımları, dünyanın gıpta ile baktığı stadyumlar, gençlik politikalarımız, daha güçlü bir Türkiye için çok değerli. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin destekleriyle, inşallah dünyanın alkışlayacağı bir Şampiyonlar Ligi finaline daha 2021 yılında ev sahipliği yapacağız. UEFA'nın aldığı bu kararın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, şimdiden tüm paydaşlara ve takımlara başarılar temenni ediyorum. Herkesi, 2021 yazında, dünyanın incisi, finaller şehri İstanbul'a davet ediyor, saygılarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Servet Yardımcı: "Müjdeli kararın çıkmasından çok mutluyuz"

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da bu kararın çıkması için son 3 ayda çok yoğun bir çaba sarfettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TFF olarak her zaman söyledik, devamlı vurguladık, pandemi sürecinde yaşanan zorluklardan dolayı İstanbul ve ülkemiz hiçbir zaman mağdur olmayacak. Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircisiz oynanması taraftarı değildik. Son 3 aydır UEFA ile olan görüşmelerimizde yoğun bir şekilde bu finali seyircili olarak oynamak istediğimizi söyledik. Önümüzde bir engel vardı, çünkü gelecek 3 yılki ev sahipleri açıklanmıştı. Üç opsiyonumuz vardı bu sene seyircisiz, 2021 en erken seyircili ya da 2024 seyircili. Sağ olsun Sayın Ceferin yoğun bir çalışma temposu ile Saint Petersburg, Münih ve Wembley'i birer yıl öteleyerek İstanbul'a finali seyircili olarak vermeyi başardı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız bu süreci yakından takip ettiler, desteklerini esirgemediler, Seyirci çok önemli, 15 yıl önce İstanbul'da oynanan final hala konuşuluyor, diğer finalleri belki hatırlamıyoruz ama Liverpool ile Milan maçı hala insanların zihninde ve muhteşem bir final olarak tarihe geçmiştir. İstanbul'un finali seyircisiz oynama durumu ortaya çıktığı zaman yurt dışındaki dostlarım çok üzülmüştü. İstanbul'a gelmek için insanlar can atıyor. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Seyircisiz atmosfer olmadan oynanmasına bizim gönlümüz razı olmadı. Seyirci olmadan maç da olmuyor. Ligleri izliyoruz. Dolayısıyla böyle bir hayırlı, müjdeli kararın çıkmasından çok mutluyuz. Ülkemize, şehrimize hayırlı olsun."