Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: İstanbul'umuzu tenis üssü haline getirme yönünde çabalarımız var - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: İstanbul'umuzu tenis üssü haline getirme yönünde çabalarımız var

28.11.2020 16:33
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: İstanbul'umuzu tenis üssü haline getirme yönünde çabalarımız var, System.String[]

Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor dostluk, kardeşlik, dayanışma, sağlık demek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor dostluk, kardeşlik, dayanışma, sağlık demek. Sporun bu yönünü daha güçlü kılma, sporu tabana yayma adına çalışmalarımız var. İstanbul'umuzu bir tenis üssü haline getirme yönünde çabalarımız var. Yeni tenisçiler yetiştirmek, bizi uluslararası alanda başarıyla temsil edecek gençlerimizin elinden tutmak adına çabamız, gayretimiz devam edecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenen tenis turnuvasının şampiyonlarına kupalarını verdi. Global Spor Kulübü Kortları'nda oynanan final maçlarını da takip eden Bakan Kasapoğlu, turnuvayı kazanan şampiyon sporcuları tebrik etti. Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, İstanbul'u tenis üssü haline getirmek istediklerini belirterek, "Spor dostluk, kardeşlik, dayanışma, sağlık demek. O yüzden sporun bu yönünü daha güçlü kılma, sporu tabana yayma ve spora erişimi kolaylaştırma adına çalışmalarımız var. İstanbul'umuzu bir tenis üssü haline getirme yönünde çabalarımız var. Geçtiğimiz günlerde İstinye'deki tenis tesislerimizi yenileyerek tekrar hizmete açtık. Yeni tenisçiler yetiştirmek, bizi uluslararası alanda başarıyla temsil edecek gençlerimizin elinden tutmak adına çabamız, gayretimiz devam edecek. Sporla, kültürle, sanatla, ilimle yoğrulmuş gençlerimizle inanıyorum ki yarınlar çok daha güçlü, aydınlık olacak" diye konuştu.

"CEMİL HOCANIN HATIRASININ YAŞATILMASI ADINA ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK "Koronavirüs salgınının ilk günlerinde hayatını kaybeden Cemil Taşçıoğlu'nu da anan Bakan Kasapoğlu şunları aktardı: "Cemil hoca bir hoca olarak, bir öncü olarak insanlara en güzel şekilde hizmet etmiş bir isim. Kendisini maalesef Kovid-19 nedeniyle kaybettik ama hem hocaların hocası olarak, arkadaşlarının, sevdiklerinin, ailesinin ifadeleriyle bir sevgi insanı olarak çok önemli bir değerdi.  O değeri yaşatma adına tabii ki biz de bu turnuvanın düzenlenmesini çok anlamlı, çok kıymetli buluyoruz. Cemil hocanın hatırasının yaşatılması adına çalışmalarımız olacak. Çünkü onun o özverili, fedakarca olan gayretlerini hem Kovid sürecindeki çalışmalarıyla hem öncesinde bir hekim olarak çalışmalarını çok iyi biliyoruz. Onun gibi insanlığa hizmet yolunda yetişecek gençlere bir ilham kaynağı olma konusunda anlatacağız ve yaşatacağız. Ben kendisini rahmetle, minnetle yad ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci tüm insanlık olarak, Türk milleti olarak en kısa zamanda en az kayıpla atlatmayı temenni ediyorum. Başta Cemil hocamız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza millet olarak şükranlarımı ifade etmek istiyorum."BAKAN KASAPOĞLU'NDAN DERBİ MESAJIYarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için iki takıma da başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, "Centilmence, dostça ve rekabetin en güzel seviyede olduğu bir maç diliyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, turnuvayı takip eden Cemil Taşçıoğlu'nun eşi Didem Taşçıoğluna da çiçek ve plaket verdi.


Mehmet Kasapoğlu, İstinye, Bakan, Tenis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: İstanbul'umuzu tenis üssü haline getirme yönünde çabalarımız var - Son Dakika


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