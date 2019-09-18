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Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Şaziye Erdoğan'ı arayarak tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu, Şaziye Erdoğan'ı arayarak tebrik etti

9 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazanan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Şaziye Erdoğan'ı arayarak tebrik etti, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazanan milli halterci Şaziye Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.


Bakan Kasapoğlu, şampiyonada koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan'ı telefonla arayarak kutladı. Şaziye Erdoğan'ın şampiyonada gösterdiği başarılı performansla büyük bir gurur yaşadıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, milli sporcuya gelecek organizasyonlarda başarılar diledi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası'nda toplamda 3 madalya kazanan milli halterci Şaziye Erdoğan için ayrıca tebrik mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:


"Tayland'ın Pattaya şehrinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcumuz Şaziye Erdoğan, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. Sporcumuzu büyük başarısından dolayı kutluyor, bu kıymetli derecelerin elde edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum." - ANKARA

Dünya Şampiyonası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:11 Kaynak: İHA
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