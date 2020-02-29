Bakan Kasapoğlu: 'Şehitlerimiz için kenetlendik' - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 'Şehitlerimiz için kenetlendik' - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu: 'Şehitlerimiz için kenetlendik'

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm spor tesisleri ve stadyumlar Türk bayrakları ile donatılırken, sporcular, müsabakalara 'Başımız sağ olsun' pankartıyla çıktı ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Bakan Kasapoğlu: 'Şehitlerimiz için kenetlendik', System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm spor tesisleri ve stadyumlar Türk bayrakları ile donatılırken, sporcular, müsabakalara 'Başımız sağ olsun' pankartıyla çıktı ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Müsabakaları takip eden sporseverler, ay-yıldızlı bayrağımızla şehitlerimizi saygıyla andı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehitlerimizin anısına bütün spor camiasının birlik ve beraberlik mesajı verdiğini söyledi.


Türk sporunun böylesine hassas bir dönemde kenetlenmesinin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Spor camiamız, şehitlerimiz için tek ses ve tek yürek oldu. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla ve minnetle yaşatmaya devam edeceğiz. Sporcularımız başta olmak üzere Türk sporunun bütün paydaşlarına gösterdikleri hassasiyet, birlik ve beraberlik için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:08 
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