Bakan Kasapoğlu, serebral palsili çocuklarla buluştu - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, serebral palsili çocuklarla buluştu

07.10.2022 10:37

Bakan Kasapoğlu, serebral palsili çocuklarla buluştuGENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, '6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü' nedeniyle serebral palsili çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, serebral palsili çocuklarla buluştu

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, '6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü' nedeniyle serebral palsili çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Serebral Palsili Çocuklar Derneği'nce (SERÇEV) MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada serebral palsili çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Kasapoğlu, bakanlık olarak 85 milyon vatandaşın tamamını kucaklamak ve onlar için çalışmakla mükellef olduklarını söyledi. Kasapoğlu, serebral palsili bireyler için de devlet olarak ne gerekiyorsa ortaya koymaya devam edeceklerini belirtip, "Bizim için her bir gencimiz, her bir evladımız eşsiz bir kıymete sahip. Tabi serebral palsili bireyler için gerek erken tanı gerek rehabilitasyon gerekse spor, önemli bir araç. Biz de bakanlık olarak hem şartları birlikte ortaya koyacağız hem de bundan sonraki süreçte de daha farklı neler ortaya koyabilir, ne tür projelerle bu süreçleri güçlendirebiliriz ve farkındalık için nasıl daha ileri gideriz, buna çalışacağız. Bakanlık olarak bu alanda da hem sportif alanları değerlendirme hem de bakanlığımızın diğer imkanlarını nasıl farklı bir şekilde değerlendiririz onun da gayretini ortaya koyacağız" dedi.

'SPORA ERİŞİMLERİ İÇİN DAHA FAZLA ÇABA ORTAYA KOYACAĞIZ'

Serebral palsi konusundaki farkındalığı ve bilinci sadece yılda 1 güne değil her güne, her ana vakfetmek gerektiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bugünü özel olarak değerlendirdiğimiz gibi bundan sonraki günleri de bu birliktelikleri bu çalışmaları artırma noktasında daha verimli hale getireceğiz. Zaman zaman spor müsabakalarında serebral palsili arkadaşlarımı görüyorum. Onların çabasını, azmini, inancını görmek bana ayrı bir enerji veriyor. O yüzden spora erişim, sporla yaşama ve bu alandaki erişilebilirliği artırmak en büyük görevlerimizden biri. Tüm bireyler gibi serebral palsili bireylerin de spora erişimi noktasında bundan sonra daha fazla çabayı ortaya koyacağız. Bizim gençlik kamplarımız var. Otizmli bireyler ve aileleri için özel kamplar düzenledik. İnşallah ilk fırsatta serebral palsili gençler ve aileler için de yeni kampları sizler için organize edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle sizlere müjdesini vermiş olayım" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından 46 yaşında lise mezunu olan serebral palsili Ümithan Yılmaz'a diplomasını verdi. (DHA)

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Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda üç dünya rekoru Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda üç dünya rekoru Bakan Kasapoğlu serebral palsili öğrencileri ziyaret etti Bakan Kasapoğlu serebral palsili öğrencileri ziyaret etti
Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, 6 Ekim, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, serebral palsili çocuklarla buluştu - Son Dakika

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