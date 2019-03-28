Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, "Sevgi Yürüyüşü"Ne Katıldı

Bakan Kasapoğlu, "Sevgi Yürüyüşü"Ne Katıldı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin tökezlemesini isteyen birtakım odaklar var. Birtakım ittifaklar var. İşte biz, 31 Mart'ta Susurluk'ta, Balıkesir'de bu ittifakları bozacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu,
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin tökezlemesini isteyen birtakım odaklar var. Birtakım ittifaklar var. İşte biz, 31 Mart'ta Susurluk'ta, Balıkesir'de bu ittifakları bozacağız." dedi.

Kasapoğlu, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı. İlçe stadından başlayıp Yeni Mahalle'de sona eren yürüyüşün ardından vatandaşlara hitap eden Kasapoğlu, seçim sürecinde birçok ili ziyaret ettiğini söyledi.

Susurluk'a geldiği için mutluluk duyduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Sizinle kucaklaşmaya, halinizi, hatırınızı sormaya geldim. Rabbim sizleri daha iyi etsin inşallah. Önemli bir seçim sürecine giriyoruz. Ülkemizin tökezlemesini isteyen birtakım odaklar var. Birtakım ittifaklar var. İşte biz, 31 Mart'ta Susurluk'ta, Balıkesir'de bu ittifakları bozacağız. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, kendisinin de bu bölgenin insanı olduğunu anlatarak, "Egeli olmaktan, sizlerin hemşehrisi olmaktan dolayı ayrıca mutluyum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu ülkenin insanına hizmet etmek bizim için bir onur, bir ayrıcalık." ifadesini kullandı.

"Hizmet etmeye devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanlığının ülkenin yarınları için var olduğunun altını çizen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle ülkemizin her yerinde çok güzel spor tesisleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biliyorum Susurluk'un da bazı ihtiyaçları var. İnşallah 31 Mart'tan sonra sizlerin ihtiyacı olan yüzme havuzu başta olmak üzere, butik yüzme havuzu, butik spor salonu ve semt sahalarıyla gençlerimize, kadınlarımıza ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı ile ülkemizi tökezletmek isteyen tüm ittifaklara en güzel dersi Susurluk halkının güçlü bir seda ile hoş bir nida ile tüm dünyaya haykıracağına inanıyorum."

Etkinliğe, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ayhan Sağlam ile çok sayıda partili katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:41 Kaynak: AA

Balıkesir, Susurluk, Spor
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